Власти не могут согласовать механизм использования б/у запчастей

Власти не могут согласовать механизм использования б/у запчастейИм сложно найти баланс, который позволил бы гарантировать безопасность таких деталей
Власти пока не смогли согласовать механизм, который позволит верифицировать надежность и безопасность подержанных запчастей для замены при ремонте по ОСАГО, сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, передает корреспондент «Ведомостей». Регулятору и ведомствам сложно найти баланс, который позволит гарантировать, что использованная для замены б/у запчасть «действительно надежная и не хуже новой», отметил Чебесков.
«С одной стороны, мы понимаем, что новые запчасти получать стало существенно сложнее. С другой стороны, как можно гарантировать, что тебе на машину не поставят такую запчасть, которая приведет к аварии?» – пояснял он.
О сложности с разработкой такого механизма «Ведомостям» рассказывал в июле зампред ЦБ Филипп Габуния. «Проблема в том, что сейчас законодательство не разграничивает хорошую б/у запчасть от плохой. У нас в стране мы не нашли каких-то аналогов сертификации таких запчастей. Я предполагаю, что возраст крыла автомобиля не очень сильно влияет на безопасность. Но если мы говорим о ходовых запчастях, то нельзя жертвовать безопасностью в угоду стоимости полиса», – объяснял он.
В 2022 г. автомобилисты столкнулись с нехваткой запчастей из-за остановки выпуска всех иномарок в стране, кроме китайских. Хотя ввоз автодеталей частично восстановился через каналы параллельного импорта, их цена и сроки поставки кратно возросли. Из-за дефицита запчастей доля ремонтов автомобилей по ОСАГО в конце 2022 г. упала до 5%. При этом на фоне роста денежного возмещения к декабрю средняя выплата по ОСАГО достигла примерно 91 000 руб., что на 23% больше, чем в декабре 2021 г. В сегменте легковых автомобилей рост составил 17%.
Сейчас официального и законодательно регулируемого рынка б/у запчастей нет. В апреле 2023 г. правительство поручило Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу рассмотреть возможность создания индустрии по восстановлению подержанных автозапчастей для ремонта автомобилей. Такой отрасли в России сейчас нет, не считая единичных частных мастерских. С инициативой выступали главы четырех комитетов Госдумы – по финансовому рынку, аграрным вопросам, транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, строительству и ЖКХ.
Для реализации механизма понадобится принять законопроекты о порядке утилизации транспорта с повторным использованием комплектующих, говорилось в письме депутатов по данному вопросу на имя председателя правительства Михаила Мишустина, писали «Ведомости» в апреле. Также предлагалось обязать восстанавливать автодетали российских и иностранных автопроизводителей на территории России.
Эти меры требуют ряда других решений, отмечалось в письме: нужно сформировать требования к предприятиям по восстановлению деталей, ввести правила маркировки, обязать изготовителей авто раскрывать сервисную и техническую документацию, привлекать к ремонту б/у деталей малый и средний бизнес, предусмотрев для них экономические и налоговые льготы, а также ввести таможенную защиту для внутренних производителей от внешнего рынка по локальным артикулам. Также в Госдуме предлагали создать центр, который объединит восстановителей подержанных запчастей и станции техобслуживания.
По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), наиболее часто при ремонте в рамках ОСАГО меняют задний и передний бамперы (12,8% и 7,1% ремонтов соответственно), говорит представитель союза. К часто используемым при ремонте по ОСАГО запчастям можно отнести около двух десятков наименований, но все они – различные элементы кузова автомобиля. РСА поддерживает инициативу при условии, что применение такой детали допустимо и что эта деталь попала в ремонт легальным путем, говорит представитель союза.
Треть российских автовладельцев, которые ремонтировали транспорт в 2023 г., столкнулись с дефицитом запчастей, следует из опроса «Росгосстраха» и блока автобизнеса банка «ФК Открытие». При этом 40% респондентов готовы в ближайшем будущем ремонтировать свои автомобили с использованием б/у запчастей, а больше половины опрошенных положительно относятся к появлению индустрии восстановленных деталей для дальнейшего использования в ремонте. Чаще всего такую готовность выражали жители Дальнего Востока (57%) и самые молодые автомобилисты в возрасте 18-25 лет (52%), реже других – Центрального федерального округа (35%) и автолюбители в категории 56-65 лет (35%).
Негативно такую идею восприняло 36%, большинство из них считают это небезопасным. Еще одним аргументом стала меньшая долговечность таких деталей.