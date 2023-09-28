Власти не могут согласовать механизм использования б/у запчастей

О сложности с разработкой такого механизма «Ведомостям» рассказывал в июле зампред ЦБ Филипп Габуния. «Проблема в том, что сейчас законодательство не разграничивает хорошую б/у запчасть от плохой. У нас в стране мы не нашли каких-то аналогов сертификации таких запчастей. Я предполагаю, что возраст крыла автомобиля не очень сильно влияет на безопасность. Но если мы говорим о ходовых запчастях, то нельзя жертвовать безопасностью в угоду стоимости полиса», – объяснял он.