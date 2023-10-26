ВТБ присоединит НПФ «Открытие» к своему фонду в 2024 году

Объединение двух фондов окажет минимальное влияние на рынок, так как с момента продажи ФК «Открытие» его участники понимали, что такое слияние произойдет, говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. С точки зрения обеспечения необходимой синергии в операционной деятельности для ВТБ невыгодно наличие двух пенсионных фондов под одним собственником, поясняет он: двойной руководящий и штабной штат – это возможность каннибализации бизнеса друг у друга. Кроме того, на рынке бренд пенсионного фонда ВТБ гораздо сильнее, чем бренд «Открытия», отмечает Гришунин. Слияние может укрепить как операционный, так и финансовый портфель «ВТБ пенсионного фонда» за счет увеличения клиентской базы клиентами НПФ «Открытие», добавляет эксперт.