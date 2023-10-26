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Финансы

ВТБ присоединит НПФ «Открытие» к своему фонду в 2024 году

Рынок ждал этого после покупки банком ФК «Открытие» в конце прошлого года
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

ВТБ решил присоединить негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Открытие» к своему «ВТБ пенсионный фонд» до конца апреля 2024 г. Об этом журналистам в ходе телеконференции рассказал первый заместитель президента – председателя правления банка Дмитрий Пьянов. Представитель ВТБ впервые подтвердил объединение фондов, рынок ждал этого после покупки банком финансовой группы «Открытие» в конце прошлого года.

Фонды уже проходят путь унификации своей деятельности – обоими НПФ стали управлять компании «Прогрессивные инвестиционные идеи» и «ТКБ инвестмент партнерс» (до этого управляла частью средств НПФ «Открытие»), писал в начале октября Frank Media со ссылкой на источники. Кроме того, по словам источников издания, у НПФ сменился специализированный депозитарий – с «Гарант» на «Инфинитум».

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Объединение двух фондов окажет минимальное влияние на рынок, так как с момента продажи ФК «Открытие» его участники понимали, что такое слияние произойдет, говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. С точки зрения обеспечения необходимой синергии в операционной деятельности для ВТБ невыгодно наличие двух пенсионных фондов под одним собственником, поясняет он: двойной руководящий и штабной штат – это возможность каннибализации бизнеса друг у друга. Кроме того, на рынке бренд пенсионного фонда ВТБ гораздо сильнее, чем бренд «Открытия», отмечает Гришунин. Слияние может укрепить как операционный, так и финансовый портфель «ВТБ пенсионного фонда» за счет увеличения клиентской базы клиентами НПФ «Открытие», добавляет эксперт.

НПФ «Открытие» является дочерней компанией ФК «Открытие» и после продажи банка в конце 2022 г. входит в группу ВТБ. По итогам девяти месяцев 2023 г. объем пенсионных накоплений в нем составил 577 млрд руб., а резервов – почти 73,1 млрд руб. Клиентами НПФ «Открытие», формирующими свои пенсионные накопления в фонде, являются почти 6,9 млн человек. Объем пенсионных накоплений в «ВТБ пенсионный фонд» на конец сентября составил 307,9 млрд руб., резервов – 31,6 млрд руб. Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений в фонде, превысило 2,9 млн человек. Таким образом, объединенный фонд суммарно консолидирует почти 990 млрд руб. пенсионных средств.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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