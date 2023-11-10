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Финансы

Россиянин «обменял» 85 млн рублей на фальшивые доллары в офисе «Уралсиба»

Бизнесмен натолкнулся на мошенника, который якобы являлся сотрудником банка
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Мошенник «обменял» россиянину 85 млн руб. на фальшивые доллары в московском офисе банка «Уралсиб», сообщили Telegram-каналы. Факт инцидента «Ведомостям» подтвердил представитель банка.

Потерпевший, 52-летний гендиректор одной из компаний Сергей, в попытке обменять крупную сумму на доллары по выгодному курсу через знакомых вышел на человека, который представился одним из членов правления «Уралсиба». Мужчины договорились о сотрудничестве, отметил Telegram-канал Baza.

В среду, 9 ноября, бизнесмен приехал в один из офисов «Уралсиба» в центре Москвы, где его встретил человек, представившийся помощником члена правления банка. Воспользовавшись пропуском, мошенник провел потерпевшего через пост охраны в одно из помещений в отделении. Там Сергей отдал ему рубли и получил доллары в специальной упаковке.

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После этого мошенник попросил Сергея подождать, пока не будут подготовлены документы для сделки. Через несколько минут бизнесмен проверил полученные доллары и понял, что они напечатаны на принтере. Мужчина обратился к сотрудникам службы безопасности «Уралсиба», но те сообщили ему, что обманувший его человек не сотрудник банка, а просто арендовал ячейку под сделку.

Ни банк, ни его сотрудники не имеют отношения к случившемуся инциденту, сообщил «Ведомостям» представитель «Уралсиба». Человек, не являвшийся ранее клиентом банка, обратился в отделение «Уралсиба» за арендой ячеек под сделку с недвижимостью.

Для проведения сделки он получил разовый пропуск в банк и возможность запросить оформление пропуска для второй стороны предполагаемой сделки. После обмена купюр в комнате ожидания для клиентов мошенник скрылся. «Уралсиб» сотрудничает с правоохранительными органами, подчеркнул его представитель.

Похожая история произошла в июле 2023 г.: бизнесмен продал квартиру в Москве и хотел обменять полученные 45 млн руб. на доллары. Он также через знакомых вышел на «представителя банка на Пресненской набережной» и при обмене в офисе кредитной организации получил фальшивые $500 000, сообщали «Вести Московского региона». Мошеннику тогда удалось скрыться.

Всего за первое полугодие мошенники похитили у граждан более 8 млрд руб., это на 33% больше того же периода год назад, следует из отчета ЦБ. Вернуть удалось только 4,39% от всей суммы – около 356,6 млн руб. Динамика количества краж в первом полугодии 2023 г. тоже была положительной. Мошенники похищали средства на 13% чаще – всего ЦБ зафиксировал 531 817 инцидентов. Доля социальной инженерии составила 48,4%.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

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