Россиянин «обменял» 85 млн рублей на фальшивые доллары в офисе «Уралсиба»Бизнесмен натолкнулся на мошенника, который якобы являлся сотрудником банка
Мошенник «обменял» россиянину 85 млн руб. на фальшивые доллары в московском офисе банка «Уралсиб», сообщили Telegram-каналы. Факт инцидента «Ведомостям» подтвердил представитель банка.
Потерпевший, 52-летний гендиректор одной из компаний Сергей, в попытке обменять крупную сумму на доллары по выгодному курсу через знакомых вышел на человека, который представился одним из членов правления «Уралсиба». Мужчины договорились о сотрудничестве, отметил Telegram-канал Baza.
В среду, 9 ноября, бизнесмен приехал в один из офисов «Уралсиба» в центре Москвы, где его встретил человек, представившийся помощником члена правления банка. Воспользовавшись пропуском, мошенник провел потерпевшего через пост охраны в одно из помещений в отделении. Там Сергей отдал ему рубли и получил доллары в специальной упаковке.
После этого мошенник попросил Сергея подождать, пока не будут подготовлены документы для сделки. Через несколько минут бизнесмен проверил полученные доллары и понял, что они напечатаны на принтере. Мужчина обратился к сотрудникам службы безопасности «Уралсиба», но те сообщили ему, что обманувший его человек не сотрудник банка, а просто арендовал ячейку под сделку.
Ни банк, ни его сотрудники не имеют отношения к случившемуся инциденту, сообщил «Ведомостям» представитель «Уралсиба». Человек, не являвшийся ранее клиентом банка, обратился в отделение «Уралсиба» за арендой ячеек под сделку с недвижимостью.
Для проведения сделки он получил разовый пропуск в банк и возможность запросить оформление пропуска для второй стороны предполагаемой сделки. После обмена купюр в комнате ожидания для клиентов мошенник скрылся. «Уралсиб» сотрудничает с правоохранительными органами, подчеркнул его представитель.
Похожая история произошла в июле 2023 г.: бизнесмен продал квартиру в Москве и хотел обменять полученные 45 млн руб. на доллары. Он также через знакомых вышел на «представителя банка на Пресненской набережной» и при обмене в офисе кредитной организации получил фальшивые $500 000, сообщали «Вести Московского региона». Мошеннику тогда удалось скрыться.
Всего за первое полугодие мошенники похитили у граждан более 8 млрд руб., это на 33% больше того же периода год назад, следует из отчета ЦБ. Вернуть удалось только 4,39% от всей суммы – около 356,6 млн руб. Динамика количества краж в первом полугодии 2023 г. тоже была положительной. Мошенники похищали средства на 13% чаще – всего ЦБ зафиксировал 531 817 инцидентов. Доля социальной инженерии составила 48,4%.