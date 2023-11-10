Россиянин «обменял» 85 млн рублей на фальшивые доллары в офисе «Уралсиба»

После этого мошенник попросил Сергея подождать, пока не будут подготовлены документы для сделки. Через несколько минут бизнесмен проверил полученные доллары и понял, что они напечатаны на принтере. Мужчина обратился к сотрудникам службы безопасности «Уралсиба», но те сообщили ему, что обманувший его человек не сотрудник банка, а просто арендовал ячейку под сделку.