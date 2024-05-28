Структура Михаила Фридмана пригрозила Кипру иском на $7 млрд

Структура Михаила Фридмана пригрозила Кипру иском на $7 млрдABH Holdings винит местные власти в бездействии, приведшем к потере российских активов
Люксембургская ABH Holdings (ABHH) Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова намерена обратиться с судебным иском к властям Кипра. Об этом «Ведомостям» сообщил руководитель холдинга АВНН Павел Назарьян. Компания винит их в умышленном бездействии, приведшем к потере активов стоимостью $7 млрд.
Бездействие заключалось в том, что местный минфин на протяжении более чем 15 месяцев не выдает кипрской «дочке» ABHH ABH Financial разрешение на продажу российского АО «АБ холдинг». Через эти компании ABHH владеет российским Альфа-банком. По последним данным, Фридману в ABHH принадлежит 32,9%, Авену – 12,4%, Косогову – 41%.
Соглашение о продаже акций «АБ холдинга» «по справедливой рыночной цене» ABHH заключила еще в феврале 2023 г., напомнил Назарьян. Для продвижения сделки компания взаимодействовала, помимо кипрских властей, с Европейской комиссией и различными государствами - членами ЕС, но безрезультатно. В ABHH считают сложившуюся ситуацию парадоксальной: «Хотя заявленная политика ЕС заключается в том, что европейские компании должны продавать свои российские активы, задержка с получением необходимых разрешений не позволяет осуществить продажу».
13 мая этого года Арбитражный суд Московской области по заявлению российского Минфина приостановил корпоративные права ABH Financial в отношении ее активов в России. «Наши косвенно удерживаемые российские активы были потеряны безвозвратно и, скорее всего, без адекватной компенсации», – сказал Назарьян.
У ABHH сложилось четкое впечатление, что задержка с выдачей кипрского разрешения была преднамеренной и направлена на сохранение режима санкций для бенефициаров компании, говорит Назарьян. Если бы кипрское одобрение было получено и сделка по продаже российских активов состоялась, единственная остающаяся причина для включения Фридмана и Авена в санкционный список ЕС была бы устранена, считает он.
10 апреля 2024 г. суд ЕС отменил два из трех оснований для санкций в отношении Фридмана и Авена, действовавших с февраля 2022 г. по март 2023 г. (в январе 2024 г. меры были продлены на полгода), решение коснулось поддержки действий России и финансового содействия ее политике на Украине. Суд пришел к выводу, что не было достаточных доказательств того, что бизнесмены поддерживали российскую спецоперацию. Третий критерий – «ведущий бизнесмен» – не был предметом рассмотрения и может быть оспорен в рамках отдельных исков, поэтому санкции также продолжают действовать.
Закон об исключении иностранцев из цепочки владения заработал в сентябре 2023 г., его цель – решить проблему потери управляемости бизнеса и его способности платить дивиденды из-за блокировки недружественными руководящими органами решений реальных владельцев. Закон ввел понятие и критерии экономически значимой организации (ЭЗО) и дал Арбитражному суду Московской области право в ускоренном порядке приостанавливать корпоративные права их иностранных владельцев. Последствия для последних – запрет на голосование на общих собраниях, распоряжение акциями или долями ЭЗО, получение дивидендов.
Сейчас в перечне ЭЗО шесть компаний, через которые нерезиденты контролируют ряд значимых организаций: структуры X5 Group, производителя удобрений «Акрон», Альфа-банка, «Альфастрахования», «Азбуки вкуса» и Аршановского разреза в Хакасии. Публичными являются X5 Group и «Акрон».
ABHH в конце 2023 г. подала запрос на арбитраж против Украины в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров: компания обвиняет Киев в «незаконной экспроприации» местного Альфа-банка и требует более $1 млрд компенсации (90,4 млрд руб.).