Структура Михаила Фридмана пригрозила Кипру иском на $7 млрд

10 апреля 2024 г. суд ЕС отменил два из трех оснований для санкций в отношении Фридмана и Авена, действовавших с февраля 2022 г. по март 2023 г. (в январе 2024 г. меры были продлены на полгода), решение коснулось поддержки действий России и финансового содействия ее политике на Украине. Суд пришел к выводу, что не было достаточных доказательств того, что бизнесмены поддерживали российскую спецоперацию. Третий критерий – «ведущий бизнесмен» – не был предметом рассмотрения и может быть оспорен в рамках отдельных исков, поэтому санкции также продолжают действовать.