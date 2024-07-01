Ряд банков планируют повысить ставки по автокредитам в июле

Банки ВТБ, «Ингосстрах банк» и «Уралсиб» собираются повысить ставки по автокредитам в начале июля, об этом «Ведомостям» сказали их представители. Это связано с двумя факторами: с 1 июля впервые для автосегмента кредитов начинают действовать надбавки к коэффициентам риска, а одновременно с этим банки вновь должны будут соблюдать ограничения полной стоимости кредита (ПСК), которая включает все затраты заемщика на обслуживание займа, помимо самой ставки, в том числе комиссии и расходы на страховку.