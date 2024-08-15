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Оператор башен «Билайна» создал компанию для привлечения внешнего финансирования

Для инвестиций в телекоммуникационную инфраструктуру может потребоваться до 50 млрд рублей
Анна Устинова
Для развития телекоммуникаций в удаленных частях России сотовым операторам потребуется внешнее финансирование / Максим Стулов / Ведомости

ООО «Сервис-телеком», которое с 2021 г. владеет башенной инфраструктурой «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), совместно со своими дочерними предприятиями АО «Национальная башенная компания» (НБК) и ООО «Линк девелопмент» 12 августа учредили новое юрлицо – ООО «СТ-нацпроект», следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

60% в «СТ-нацпроекте» принадлежит НБК, по 20% – у «Сервис-телекома» и «Линк девелопмента». Уставный капитал компании составляет 10 000 руб. В основном виде деятельности «СТ-нацпроекта» указана аренда и управление арендованным и прочим нежилым недвижимым имуществом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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