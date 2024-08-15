Оператор башен «Билайна» создал компанию для привлечения внешнего финансирования

60% в «СТ-нацпроекте» принадлежит НБК, по 20% – у «Сервис-телекома» и «Линк девелопмента». Уставный капитал компании составляет 10 000 руб. В основном виде деятельности «СТ-нацпроекта» указана аренда и управление арендованным и прочим нежилым недвижимым имуществом.