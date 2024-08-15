Оператор башен «Билайна» создал компанию для привлечения внешнего финансирования

Оператор башен «Билайна» создал компанию для привлечения внешнего финансированияДля инвестиций в телекоммуникационную инфраструктуру может потребоваться до 50 млрд рублей
ООО «Сервис-телеком», которое с 2021 г. владеет башенной инфраструктурой «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), совместно со своими дочерними предприятиями АО «Национальная башенная компания» (НБК) и ООО «Линк девелопмент» 12 августа учредили новое юрлицо – ООО «СТ-нацпроект», следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
60% в «СТ-нацпроекте» принадлежит НБК, по 20% – у «Сервис-телекома» и «Линк девелопмента». Уставный капитал компании составляет 10 000 руб. В основном виде деятельности «СТ-нацпроекта» указана аренда и управление арендованным и прочим нежилым недвижимым имуществом.
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