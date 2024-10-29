Альфа-банк запустит сотового оператора на сети «Билайн»

Виртуальный оператор сотовой связи Альфа-банка, «Альфа-мобайл», будет работать на инфраструктуре «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), рассказал «Ведомостям» представитель банка. Он предложит клиентам услуги мобильной связи в I квартале 2025 г. О том, что банк намерен запустить собственного мобильного виртуального оператора (MVNO – Mobile Virtual Network Operator, т. е. оператор, не имеющий своего частотного ресурса и физической сети связи), «Ведомости» писали в феврале 2024 г.