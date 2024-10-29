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Альфа-банк запустит сотового оператора на сети «Билайн»

Банк предложит клиентам услуги мобильной связи в I квартале 2025 года
Екатерина Литова
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости

Виртуальный оператор сотовой связи Альфа-банка, «Альфа-мобайл», будет работать на инфраструктуре «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), рассказал «Ведомостям» представитель банка. Он предложит клиентам услуги мобильной связи в I квартале 2025 г. О том, что банк намерен запустить собственного мобильного виртуального оператора (MVNO – Mobile Virtual Network Operator, т. е. оператор, не имеющий своего частотного ресурса и физической сети связи), «Ведомости» писали в феврале 2024 г.

Количество розничных клиентов у Альфа-банка в августе превысило 34,5 млн человек. Среди крупных банковских розничных игроков виртуальную мобильную связь уже несколько лет развивают Т-банк (работает на сети T2), Сбербанк («Мегафон» и Т2) и ВТБ (Т2). «Альфа-мобайл» на данный момент рассматривает основным хост-оператором только «Билайн», говорит гендиректор виртуального оператора банка Андрей Литвинов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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