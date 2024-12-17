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Компаниям Гурьевых разрешили судиться с Прохоровым и «Ренессансом» в России

Английский суд решил, что эти заявления не были попыткой обойти санкции с помощью «закона Лугового»
Артем Кульша
Компании семьи Гурьевых продолжают войну антиисковых запретов с «Ренессанс капиталом»
Компании семьи Гурьевых продолжают войну антиисковых запретов с «Ренессанс капиталом» / Михаил Климентьев / ТАСС

Высокий суд Англии и Уэльса не стал запрещать российской компании «Адорабелла» и кипрской Perpecia, которые связаны с совладельцами «Фосагро» – семьей Гурьевых, судиться в России по поводу заблокированных активов с «Ренессанс капиталом» и его «дочкой» «Ренессанс брокером», банком «Ренессанс кредит» и его владельцем Михаилом Прохоровым, а также еще с несколькими физлицами, связанными с группой «Онэксим» Прохорова и «Ренессансом капиталом». Об этом говорится в материалах Высокого суда, с которыми ознакомились «Ведомости».

В ноябре 2024 г. «Онэксим» объявил о закрытии сделки по продаже российского бизнеса «Ренессанс капитала», включая «Ренессанс капитал – финансовый консультант», «Ренессанс брокера» и УК «Ренкап», менеджменту во главе с Максимом Орловским, Владимиром Куровым и Игорем Даниленко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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