Компаниям Гурьевых разрешили судиться с Прохоровым и «Ренессансом» в России

Высокий суд Англии и Уэльса не стал запрещать российской компании «Адорабелла» и кипрской Perpecia, которые связаны с совладельцами «Фосагро» – семьей Гурьевых, судиться в России по поводу заблокированных активов с «Ренессанс капиталом» и его «дочкой» «Ренессанс брокером», банком «Ренессанс кредит» и его владельцем Михаилом Прохоровым, а также еще с несколькими физлицами, связанными с группой «Онэксим» Прохорова и «Ренессансом капиталом». Об этом говорится в материалах Высокого суда, с которыми ознакомились «Ведомости».