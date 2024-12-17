Компаниям Гурьевых разрешили судиться с Прохоровым и «Ренессансом» в России

Компаниям Гурьевых разрешили судиться с Прохоровым и «Ренессансом» в РоссииАнглийский суд решил, что эти заявления не были попыткой обойти санкции с помощью «закона Лугового»
Высокий суд Англии и Уэльса не стал запрещать российской компании «Адорабелла» и кипрской Perpecia, которые связаны с совладельцами «Фосагро» – семьей Гурьевых, судиться в России по поводу заблокированных активов с «Ренессанс капиталом» и его «дочкой» «Ренессанс брокером», банком «Ренессанс кредит» и его владельцем Михаилом Прохоровым, а также еще с несколькими физлицами, связанными с группой «Онэксим» Прохорова и «Ренессансом капиталом». Об этом говорится в материалах Высокого суда, с которыми ознакомились «Ведомости».
В ноябре 2024 г. «Онэксим» объявил о закрытии сделки по продаже российского бизнеса «Ренессанс капитала», включая «Ренессанс капитал – финансовый консультант», «Ренессанс брокера» и УК «Ренкап», менеджменту во главе с Максимом Орловским, Владимиром Куровым и Игорем Даниленко.