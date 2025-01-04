Почему банки и бигтехи вновь заговорили про супераппы

Будущее за теми приложениями, которые могут персонализированно решать задачи клиента и давать возможность настраивать и выбирать предложения под себя – пользоваться только тем, что тебе интересно и полезно, говорит представитель Т-банка. Например, для себя Т-банк в ноябре выбрал концепцию «дофамин-банкинга», отказавшись от многолетней стратегии AI banking вокруг искусственного интеллекта, делится он. «Дофамин-банкинг – это собирательный образ положительных эмоций, которые пользователь получает при взаимодействии с приложением и продуктами и от решения своих рутинных задач», – пояснил представитель банка. Но Т-банк стремится стать навигатором клиента или его «напарником» в обращении с финансами, будучи умным, – в покупках, инвестициях, хранении и приумножении денег.