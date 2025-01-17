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Банк России анонсировал изменения в тарифах ОСАГО

Для ряда регионов вырастут коэффициенты территории, а для некоторых видов транспорта расширится тарифный коридор
Мария Викулова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России 16 января анонсировал ряд изменений для владельцев полисов ОСАГО – для отдельных видов транспорта расширятся тарифные коридоры, а в некоторых регионах изменятся территориальные коэффициенты (КТ), чтобы цена на полисы становилась более справедливой. Большинство изменений вступает в силу 27 января, для отдельных пунктов предусмотрен срок в 90 дней со дня публикации указания.

В 18 регионах значения КТ увеличатся из-за роста убытков страховщиков – на этих территориях в 2024 г. автовладельцы оформили 4,4 млн полисов, средняя стоимость которых оказалась на 31,8% ниже среднероссийской. По данным ЦБ, в 2024 г. средняя цена полиса снизилась на 2,5% и составила 7600 руб. В прошлом году автомобилисты оформили 43,7 млн классических полисов ОСАГО, что на 5,5% больше по сравнению с 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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