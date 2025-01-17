Банк России анонсировал изменения в тарифах ОСАГО

Банк России анонсировал изменения в тарифах ОСАГОДля ряда регионов вырастут коэффициенты территории, а для некоторых видов транспорта расширится тарифный коридор
Банк России 16 января анонсировал ряд изменений для владельцев полисов ОСАГО – для отдельных видов транспорта расширятся тарифные коридоры, а в некоторых регионах изменятся территориальные коэффициенты (КТ), чтобы цена на полисы становилась более справедливой. Большинство изменений вступает в силу 27 января, для отдельных пунктов предусмотрен срок в 90 дней со дня публикации указания.
В 18 регионах значения КТ увеличатся из-за роста убытков страховщиков – на этих территориях в 2024 г. автовладельцы оформили 4,4 млн полисов, средняя стоимость которых оказалась на 31,8% ниже среднероссийской. По данным ЦБ, в 2024 г. средняя цена полиса снизилась на 2,5% и составила 7600 руб. В прошлом году автомобилисты оформили 43,7 млн классических полисов ОСАГО, что на 5,5% больше по сравнению с 2023 г.