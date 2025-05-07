РСА назвал количество купленных полисов ОСАГО на 24 часа

Краткосрочные договоры ОСАГО со сроком действия от одного дня до трех месяцев можно заключить в России со 2 марта 2024 г. Но настройки автоматизированой информационной системы (АИС) страхования предполагали время окончания полиса ОСАГО в 23:59, объяснил гендиректор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин. По поручению Центробанка система была доработана, чтобы полис действовал именно 24 часа, и с 7 апреля это ограничение было снято, продолжил он. Теперь такой договор ОСАГО можно заключить в любое время дня. Например, с 18:00 до 17:59 следующего дня.