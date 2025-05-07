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РСА назвал количество купленных полисов ОСАГО на 24 часа

За месяц с появления такой возможности у автовладельцев их заключено всего 19 штук
Мария Викулова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Месяц назад в России появилась возможность заключать полисы ОСАГО ровно на 24 часа: с 7 апреля автомобилисты приобрели 19 ультракоротких договоров, а совокупный объем страховых премий составил около 82 000 руб., сообщил «Ведомостям» представитель Российского союза автостраховщиков (РСА).

Краткосрочные договоры ОСАГО со сроком действия от одного дня до трех месяцев можно заключить в России со 2 марта 2024 г. Но настройки автоматизированой информационной системы (АИС) страхования предполагали время окончания полиса ОСАГО в 23:59, объяснил гендиректор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин. По поручению Центробанка система была доработана, чтобы полис действовал именно 24 часа, и с 7 апреля это ограничение было снято, продолжил он. Теперь такой договор ОСАГО можно заключить в любое время дня. Например, с 18:00 до 17:59 следующего дня.

Обновление расчета тайминга коротких полисов ОСАГО создает дополнительные удобства водителям, отметил Галушин.

Никаких изменений в законодательстве об ОСАГО не произошло, обратил внимание представитель РСА: нормативное регулирование порядка заключения краткосрочных договоров остается неизменным с момента запуска продаж.

Заключение всего 19 договоров за первый месяц обновления системы говорит о невысокой потребности договоров ОСАГО со сроком действия не более 24 часов – такая статистика соответствует ожиданиям, рассказал представитель РСА. Подобные договоры ОСАГО, как правило, заключаются в исключительных случаях для совершения разовых поездок, объяснил он.

Основными пользователями краткосрочных договоров ОСАГО со сроком действия от одного дня до трех месяцев являются таксисты, отметил представитель РСА: на них приходится 97% заключенных договоров. Для обычных граждан этот продукт остается мало востребованным, продолжил он. Учитывая имеющуюся в РСА статистику, тенденции к резким изменениям сложившейся ситуации отсутствуют, заключил представитель союза.

В прошлом году с автомобилистами было заключено 37 млн классических договоров ОСАГО для личных целей и 1,1 млн краткосрочных полисов средней продолжительностью 5 дней, 95,5% из которых пришлось на договоры такси, следует из данных АИС страхования, которые ранее приводил Банк России.

Средняя премия по классическим полисам за 2024 г. для обычных автомобилистов снизилась до 6900 руб. (на 3%), а средняя стоимость краткосрочных полисов составила 353 руб. (178 руб. по полисам ОСАГО для такси), приводил тогда же данные ЦБ.

Стоимость краткосрочного ОСАГО зависит от базовой ставки, которую устанавливает страховщик, срока действия договора страхования и коэффициентов, устанавливаемых Банком России, следует из материалов на сайте ВСК. По подсчетам страховщика, 40-летний московский водитель Lada Granta 2023 г. с мотором объемом 1,6 л и безаварийным стажем вождения в течение 20 лет заплатит за полис на 10 дней 3123 руб., на год – 5725 руб.

Страховые случаи по краткосрочным полисам зафиксированы в «Зетта Страховании», рассказал представители компании. Среди них в том числе выявлены случаи, когда полис был приобретен уже после того, как произошло ДТП, отметил он.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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