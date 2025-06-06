Главные заявления Набиуллиной после снижения ключевой ставки

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Это первое решение о смягчении денежно-кредитной политики с сентября 2022 г., когда ставка была снижена с 8 до 7,5%. С тех пор регулятор лишь повышал ставку или оставлял ее на прежнем уровне.