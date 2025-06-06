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Главные заявления Набиуллиной после снижения ключевой ставки

Глава ЦБ пообещала сохранять жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени
Елена Вострикова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Это первое решение о смягчении денежно-кредитной политики с сентября 2022 г., когда ставка была снижена с 8 до 7,5%. С тех пор регулятор лишь повышал ставку или оставлял ее на прежнем уровне.

Как пояснили в ЦБ, экономика России постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста, несмотря на сохраняющийся дисбаланс между спросом и предложением. При этом Банк России заявил о необходимости продолжительного сохранения жесткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 4% в 2026 г. Поэтому дальнейшие шаги будут зависеть от устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

«Ведомости» собрали главные заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции после заседания.

О ставке:

  • Совет директоров Банка России 6 июня рассматривал сохранение и снижение ключевой ставки.

  • Необязательно дожидаться инфляции на уровне 4%, чтобы начать снижать ключевую ставку.

  • Высокая ключевая ставка привела к существенному замедлению инфляции. Рост цен по-прежнему сильно различается по группам товаров и услуг. Но все же у нас стало больше уверенности в устойчивости дезинфляционных процессов.

  • Регулятор будет сохранять жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени. Это требуется для устойчивого возвращения инфляции к цели.

  • Предыдущие решения Банка России по ключевой ставке, с учетом инерции и лагов, продолжат обеспечивать торможение инфляции.

  • Будущие шаги по ставке – не предопределены. Наше решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, от тех данных, которые мы получим к моменту следующего заседания по ставке.

О инфляции и ценах:

  • ЦБ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения в условиях, когда инфляция замедлилась, а рубль укрепился

  • То, что действительно препятствует развитию реального сектора, – это высокая инфляция. Рост общего уровня цен в экономике неизбежно ведет к тому, что у компаний растут издержки на материалы, оборудование, на оплату труда.

  • Текущие темпы роста цен на продукты питания в целом замедлились, пусть и меньшими темпами, чем на непродовольственные товары.

  • У ЦБ больше уверенности в устойчивости динамики валютного курса, чем в апреле. Большая часть укрепления рубля связана с последствиями жесткой денежно-кредитной политики.

О кредитах и вкладах:

  • В 2024 г. банки выдали чуть более 6 трлн руб. кредитов по субсидируемым ставкам, это включая ипотеку.

  • Разница между процентными ставками в рублях и других валютах привела к тому, что россиянам выгоднее копить в рублях.

  • Состояние финансового сектора сейчас устойчивое.

  • Рисков для финансовой стабильности, рисков серьезного ухудшения или снижения системной устойчивости предприятий реального сектора мы не видим.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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