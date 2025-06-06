Главные заявления Набиуллиной после снижения ключевой ставки

Главные заявления Набиуллиной после снижения ключевой ставкиГлава ЦБ пообещала сохранять жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени
Банк России 6 июня снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Это первое решение о смягчении денежно-кредитной политики с сентября 2022 г., когда ставка была снижена с 8 до 7,5%. С тех пор регулятор лишь повышал ставку или оставлял ее на прежнем уровне.
Как пояснили в ЦБ, экономика России постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста, несмотря на сохраняющийся дисбаланс между спросом и предложением. При этом Банк России заявил о необходимости продолжительного сохранения жесткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 4% в 2026 г. Поэтому дальнейшие шаги будут зависеть от устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
«Ведомости» собрали главные заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции после заседания.
О ставке:
Совет директоров Банка России 6 июня рассматривал сохранение и снижение ключевой ставки.
Необязательно дожидаться инфляции на уровне 4%, чтобы начать снижать ключевую ставку.
Высокая ключевая ставка привела к существенному замедлению инфляции. Рост цен по-прежнему сильно различается по группам товаров и услуг. Но все же у нас стало больше уверенности в устойчивости дезинфляционных процессов.
Регулятор будет сохранять жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени. Это требуется для устойчивого возвращения инфляции к цели.
Предыдущие решения Банка России по ключевой ставке, с учетом инерции и лагов, продолжат обеспечивать торможение инфляции.
Будущие шаги по ставке – не предопределены. Наше решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, от тех данных, которые мы получим к моменту следующего заседания по ставке.
О инфляции и ценах:
ЦБ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения в условиях, когда инфляция замедлилась, а рубль укрепился
То, что действительно препятствует развитию реального сектора, – это высокая инфляция. Рост общего уровня цен в экономике неизбежно ведет к тому, что у компаний растут издержки на материалы, оборудование, на оплату труда.
Текущие темпы роста цен на продукты питания в целом замедлились, пусть и меньшими темпами, чем на непродовольственные товары.
У ЦБ больше уверенности в устойчивости динамики валютного курса, чем в апреле. Большая часть укрепления рубля связана с последствиями жесткой денежно-кредитной политики.
О кредитах и вкладах:
В 2024 г. банки выдали чуть более 6 трлн руб. кредитов по субсидируемым ставкам, это включая ипотеку.
Разница между процентными ставками в рублях и других валютах привела к тому, что россиянам выгоднее копить в рублях.
Состояние финансового сектора сейчас устойчивое.
Рисков для финансовой стабильности, рисков серьезного ухудшения или снижения системной устойчивости предприятий реального сектора мы не видим.