Тихвинский завод назвал незаконным арест капитала по просьбе дочери Гурьева

«Мы считаем [решение суда о принятии обеспечительных мер] незаконным и необоснованным», – говорит представитель ТФЗ. По мнению собеседника, Гурьева-Мотлохов пытается использовать «закон Лугового» (статья 248.1 АПК – она позволяет переносить в Россию некоторые споры, связанные с санкциями), задуманный как инструмент борьбы против дискриминационной политики Запада, против инвесторов из дружественной страны и их собственности в России. Более того, в суде стало известно, что истица имеет кипрское гражданство и поэтому, по словам представителя Тихвинского завода, пользуется всеми правами на судебную защиту в ЕС.