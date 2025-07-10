Тихвинский завод назвал незаконным арест капитала по просьбе дочери Гурьева

Тихвинский завод назвал незаконным арест капитала по просьбе дочери ГурьеваГурьева-Мотлохов хочет обратить взыскание на предприятие в качестве компенсации за потерю яхты
Тихвинский ферросплавный завод (ТФЗ) категорически не согласен с арестом 100% собственного уставного капитала и частичным запретом отчуждать имущество по решению Двадцатого арбитражного апелляционного суда, сообщил «Ведомостям» его представитель. Такое решение инстанция приняла по просьбе дочери совладельца «Фосагро» Андрея Гурьева-старшего – Юлии Гурьевой-Мотлохов.
Арестованные доли принадлежат нидерландским структурам братьев Роберта Юкселя и Али Ризе Йылдырымов, они являются совладельцами турецкого строительного и судоходного конгломерата Yildirim Group. Спор дочери Гурьева с Йылдырымами и их компаниями связан с судьбой яхты Alfa Nero, изъятой и принудительно проданной на Антигуа и Барбуде. Сейчас Alfa Nero, как выяснили нанятые Гурьевой-Мотлохов детективы, принадлежит структурам братьев, писали «Ведомости».
После начала спецоперации на Украине власти Антигуа и Барбуды, где в феврале 2022 г. находилась Alfa Nero, запретили яхте покидать гавань. В августе того года OFAC ввело блокирующие санкции против Гурьева-старшего и заблокировало Alfa Nero как якобы его актив. В июле 2024 г. правительство Антигуа и Барбуды объявило, что продало судно неназванному покупателю за $40 млн.
Но предположение американских властей о том, что владельцем Alfa Nero является Гурьев-старший, ошибочно, настаивает его дочь. Яхта зарегистрирована на Каймановых островах на компанию Flying Dutchman (BVI), которая принадлежит Tyne Trust (о. Гернси). Также на борту Alfa Nero хранится несколько произведений искусства, которыми от имени Flagstaff Trust (о. Гернси) владеет управляющая компания Vita Felice (BVI). Гурьева-Мотлохов – единственный взрослый бенефициар обоих трастов.
В марте этого года дочь Гурьева подала иск к братьям Йылдырым и восьми их компаниям в Арбитражный суд Калужской области, потребовав возмещения $146,25 млн убытков. Дочь совладельца «Фосагро» просит обратить взыскание на уставный капитал Тихвинского завода, который сейчас делят двое ответчиков – нидерландские Kazmine Natural Resources Holding (99,99%) и Turkuaz Natural Resources Holding (0,01%).
Гурьева-Мотлохов попросила суд в качестве обеспечительной меры арестовать все имущество ответчиков в пределах суммы исковых требований, в том числе капитал ТФЗ. Первая инстанция ей отказала, не усмотрев реальной угрозы причинения ущерба истцу непринятием обеспечительных мер. Дочь Гурьева оспорила решение в Двадцатом арбитражном апелляционном суде, и 9 июля тот удовлетворил жалобу, арестовав 100% уставного капитала ТФЗ. Также инстанция запретила заводу отчуждать имущество, балансовая стоимость которого превышает 5% от всех активов, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности. Решение сразу вступило в силу.
«Мы считаем [решение суда о принятии обеспечительных мер] незаконным и необоснованным», – говорит представитель ТФЗ. По мнению собеседника, Гурьева-Мотлохов пытается использовать «закон Лугового» (статья 248.1 АПК – она позволяет переносить в Россию некоторые споры, связанные с санкциями), задуманный как инструмент борьбы против дискриминационной политики Запада, против инвесторов из дружественной страны и их собственности в России. Более того, в суде стало известно, что истица имеет кипрское гражданство и поэтому, по словам представителя Тихвинского завода, пользуется всеми правами на судебную защиту в ЕС.
ТФЗ намерен обжаловать решение об обеспечении иска Гурьевой-Мотлохов в вышестоящем суде, а также будет добиваться взыскания причиненных обеспечительными мерами убытков, резюмировал собеседник.
Принятые апелляцией меры не причиняют убытков ответчику – он вправе вести обычную хозяйственную деятельность без ограничений, сказал «Ведомостям» 9 июля адвокат Гурьевой-Мотлохов, партнер бюро ЕПАМ Вячеслав Югай. Он считает позицию суда обоснованной и соответствующей российской практике по таким делам.
ТФЗ расположен в г. Тихвине Ленинградской области. Он производит феррохром – сплав железа и хрома, который повышает текучесть и прочность сталей. 95% продукции предприятие отправляет на экспорт, говорится в экспортном каталоге Ленобласти. ТФЗ начал производственную деятельность в 2007 г. На нем работают 620 человек. Выручка завода по итогам 2024 г. составила 7,2 млрд руб. (+52% г/г), чистая прибыль – 146,5 млн против убытка в 237,8 млн руб. в 2023 г.