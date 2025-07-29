Банки попросили у ЦБ на аукционе почти 4 трлн рублей

Это процесс оптимизации стоимости ликвидности в банковской системе – он не отражает систематическую нужду сектора в деньгах, говорит автор telegram-канала Truecon Егор Сусин. Банки ждали значимого снижения ставки ЦБ и перед заседанием, напротив, сильно сократили средства на корсчетах и размещали деньги на рынке под высокие ставки, объясняет он. Затем банки привлекли от ЦБ средства под меньшую ставку, чтобы на корсчетах денег было достаточно для соответствия нормативным требованиям. Согласно данным ЦБ, остатки средств банковского сектора на корсчетах на 29 июля взлетели до 5,7 трлн руб. – за сутки до этого их объем был 2,9 трлн руб., а накануне заседания 25 июля – 3,1 трлн руб.