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Банки попросили у ЦБ на аукционе почти 4 трлн рублей

Они дождались снижения ключевой ставки, чтобы занять дешевле в период усреднения резервов
Екатерина Литова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Российские банки резко нарастили объем привлеченных у ЦБ денег после снижения ключевой ставки до 18% с 20% – на аукционе репо 29 июля спрос составил 3,98 трлн руб., но регулятор удовлетворил его чуть более чем на половину и предоставил банкам на неделю 2,16 трлн руб. Ставка отсечения составила 18,55%, средневзвешенная – 18,6%, при этом максимальная достигала 18,85%.

Это самый большой объем предоставленных средств Банком России на недельном аукционе репо с момента его запуска ЦБ в апреле. На двух предыдущих аукционах объем предоставленных банкам средств был кратно меньше – 686-700 млрд руб., регулятор полностью удовлетворял спрос. Деньги привлекались под 20%.

У банков есть периоды усреднения резервов и промежуток времени, когда они должны поддерживать определенный объем средств на корсчетах в ЦБ. Но банки не спешили занимать у ЦБ на аукционе 22 июля до заседания по ключевой ставке – они ждали ее снижения (решение совпало с консенсус-прогнозом).

Это процесс оптимизации стоимости ликвидности в банковской системе – он не отражает систематическую нужду сектора в деньгах, говорит автор telegram-канала Truecon Егор Сусин. Банки ждали значимого снижения ставки ЦБ и перед заседанием, напротив, сильно сократили средства на корсчетах и размещали деньги на рынке под высокие ставки, объясняет он. Затем банки привлекли от ЦБ средства под меньшую ставку, чтобы на корсчетах денег было достаточно для соответствия нормативным требованиям. Согласно данным ЦБ, остатки средств банковского сектора на корсчетах на 29 июля взлетели до 5,7 трлн руб. – за сутки до этого их объем был 2,9 трлн руб., а накануне заседания 25 июля – 3,1 трлн руб.

Такая ситуация не новая и даже техническая, подтверждает главный экономит «Т-инвестиций» Софья Донец: в цикле повышения ставок она обратная, то есть банки «бегут» усредняться перед заседанием ЦБ, ставку повышают, а сектор сразу же «сбрасывает» остатки под более высокий процент. Но, по ее словам, для банков важен также шаг ЦБ – он должен быть как минимум 100 б. п., а лучше больше, чтобы это было оправдано.

Такое может быть и дальше, считает Сусин: накануне заседаний ЦБ (если консенсус будет «за» снижение) банки будут сначала размещать средства на рынке подороже, а после решения ЦБ – занимать у него подешевле для поддержания нужного объема остатков на корсчетах.

Но, по словам Донец, период усреднения длится примерно с середины месяца до середины следующего – и применять свои стратегии банкам удобно тогда, когда заседание ЦБ по ставке будет в середине этого периода. Поэтому, допускает экономист, такого эффекта может и не быть до и после заседания сентября.

ЦБ проводит операции по управлению ликвидностью, чтобы поддерживать межбанковские краткосрочные ставки денежного рынка (RUONIA) вблизи ключевой. 28 июля значение RUONIA было 18,49% – даже ниже той ставки, по которой банки заняли у ЦБ на аукционе репо.

Регулятор начал предоставлять банкам ликвидность, так как ожидал перехода сектора от структурного профицита к дефициту – эта ситуация, когда долг кредитных организаций перед ЦБ превышает объем средств, которые они хранят на депозитах и корсчетах у регулятора. Состояние структурного дефицита ликвидности в секторе отражает, что банкам не хватает средств для поддержания уровня корсчета, достаточного для проведения клиентских расчетов и выполнения обязательных резервных требований. Уже несколько месяцев дефицит ликвидности превышает 1 трлн руб.

ЦБ ожидает дефицита в 2025 г. в среднем на уровне 1,6-2,4 трлн руб. Среди причин перехода сектора к дефициту Банк России помимо бюджетных операций называл повышение обязательных резервов на корсчетах из-за увеличения денежной массы, в частности депозитов.

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