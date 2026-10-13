Страхование складов подорожало в десятки раз

Основной скачок тарифов пришелся на начало III квартала, после серии атак на складские объекты. Сильнее всего тарифы выросли на новых территориях, в Москве и Петербурге, а также Подмосковье и Ленинградской области, говорится в исследовании. На новых территориях часть страховщиков риск БПЛА не принимает вовсе. В Петербурге и Ленобласти ставки для сухих складов класса А выросли более чем в 30 раз. В Москве и Подмосковье ставки для таких объектов увеличились аналогично Петербургу, говорится в исследовании «Полис.онлайн». Для объектов повышенного риска котировки достигают 5–20% и являются заградительными.