Страхование складов подорожало в десятки раз

Страхование складов подорожало в десятки разРиск атак беспилотников занял 90% стоимости полиса
Средний тариф на страхование складов в III квартале 2026 г. вырос почти в 7 раз к предыдущему кварталу до 2% от стоимости имущества. В годовом выражении рост составил 13–20 раз. Это следует из совместного исследования сервиса «Полис.онлайн» и ЗПИФ «Рентал про» (есть у «Ведомостей»). Кратный рост цен «Ведомостям» подтвердили страховщики, брокеры и консультанты по складской недвижимости. Их оценки выше среднего показателя исследования, поскольку относятся к крупным объектам и полному покрытию риска терроризма и диверсий.
В «Ренессанс страховании» ставка для сухого склада класса А выросла с 0,08–0,15% страховой суммы в июне до 3–5% в сентябре. Для объекта на 1 млрд руб. полис подорожал с 0,8–1,5 млн до 30–50 млн руб. Брокер Mains оценивает полис с полным покрытием для склада с запасами на 10 млрд руб. в сумму до 500 млн руб. – годом ранее он стоил 20–25 млн руб.
По последним данным, полученным от брокеров, стоимость страхования складской недвижимости выросла кратно – более чем в 20 раз, говорит директор департамента складской недвижимости Accent Антон Комаров: суммы расходов на полисы увеличились с десятков до сотен миллионов рублей.
Основной скачок тарифов пришелся на начало III квартала, после серии атак на складские объекты. Сильнее всего тарифы выросли на новых территориях, в Москве и Петербурге, а также Подмосковье и Ленинградской области, говорится в исследовании. На новых территориях часть страховщиков риск БПЛА не принимает вовсе. В Петербурге и Ленобласти ставки для сухих складов класса А выросли более чем в 30 раз. В Москве и Подмосковье ставки для таких объектов увеличились аналогично Петербургу, говорится в исследовании «Полис.онлайн». Для объектов повышенного риска котировки достигают 5–20% и являются заградительными.
После июльского скачка тарифы существенно не менялись, зато выросла франшиза – предусмотренная договором фиксированная сумма или доля убытка, которая при наступлении страхового случая покрывается страхователем самостоятельно в обмен на соразмерное снижение стоимости полиса. Для крупных складских комплексов франшизы увеличились с 30–40 млн до 250–500 млн руб., говорится в исследовании.
Вся премия в один риск
Главный вклад в подорожание дает риск атаки БПЛА. По данным исследования, его включение в полис увеличивает стоимость почти в 14 раз, с 0,15 до 2,15% от стоимости имущества. А срок фиксации ставок по риску БПЛА страховщики сократили с года до шести месяцев.
Если в III квартале 2025 г. риск атаки беспилотников занимал незначительную долю в стоимости полиса, то в III квартале 2026 г. на него пришлось уже более 90% премии, говорит президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. В новых договорах страхование от терроризма может достигать 95% общей страховой премии, добавляет начальник отдела страхования коммерческой недвижимости Remind Александр Ефимов.
Тарифы по традиционным имущественным рискам не изменились, отмечает замдиректора по корпоративному страхованию «Альфастрахования» Татьяна Лаврова. А ставки по терроризму и диверсиям выросли, доступная емкость сократилась, а срок действия полиса уменьшился до шести месяцев. Цена покрытия зависит от расположения склада, соседства с потенциально опасными объектами и падений беспилотников поблизости, добавляет начальник отдела страхования коммерческой недвижимости Remind Александр Ефимов.
Еще один фактор роста премии – новые правила Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, «дочка» ЦБ). С июля склады площадью более 10 000 кв. м отнесены к сегменту повышенного риска, с августа действуют единые условия перестрахования. А с 1 октября РНПК ограничила лимиты по риску БПЛА: для большинства складов (со страховой суммой до 50 млрд руб.) покрытие теперь не превышает 20% страховой суммы.
Новые правила национального перестраховщика предусматривают типовые условия перестрахования для разных отраслей, включая ограничения по лимитам покрытия, тарифам и размеру франшиз, говорит Уфимцев. И страховщики стали снижать лимиты ответственности, увеличивать франшизы и строже оценивать защищенность объектов. Сильнее всего подорожало страхование складов в приграничных регионах и крупных логистических центрах площадью более 10 000 кв. м, говорит глава союза.
За июнь – август «Ренессанс страхование» получило четыре обращения от владельцев застрахованных складов из-за повреждений от БПЛА, рассказал вице-президент компании Владимир Тарасов.
Комаров связывает подорожание также с крупными выплатами страховщиков, по его словам, исчисляемыми десятками миллиардов рублей. Дополнительным фактором роста тарифов стал осенний сезон перезаключения договоров, когда компании пересматривают условия работы с подрядчиками, говорит коммерческий директор RFL Ольга Муллаярова.
Перспективы
Уфимцев считает дальнейший рост тарифов вероятным. Причины – ужесточение условий перестрахования в РНПК и высокая активность атак в отдельных регионах. Тарасов допускает, что тарифы и франшизы продолжат расти до конца 2026 г. Лаврова из «Альфастрахования» дальнейшего подорожания пока не ожидает, но признает, что ситуация остается изменчивой. Муллаярова считает, что часть повышения носит конъюнктурный характер: в таком случае уже в январе – феврале тарифы могут скорректироваться.
Снизить расходы страховщики предлагают одинаково: распределять имущество между независимыми площадками, ограничивать страховой лимит и повышать защищенность объектов по рекомендациям риск-инженеров. Лаврова также советует использовать небольшие склады и снижать глубину запасов.
Собственники уже закладывают расходы на страхование в бюджеты следующего года, говорит Комаров. Но автоматически переложить их на арендаторов не получится. Страхование влияет на ставку аренды частично, а именно на ту часть, которая компенсирует операционные расходы арендодателя (OPEX), объясняет Комаров. По практике ставка за OPEX фиксирована, а индексация ставок ограничена согласованными условиями: в одних случаях предусмотрен фиксированный процент, в других – привязка к индексу потребительских цен. В новых договорах страховка будет учитываться в ставке, но ее итоговый уровень определит рынок, резюмирует эксперт.
Если собственники полностью переложат расходы на арендаторов, аренда может подорожать на 1,9%, оценивает Муллаярова. Но такой сценарий она считает маловероятным из-за растущей вакантности и конкуренции за арендаторов.
Арендаторы платят больше за страхование собственных запасов, отмечает управляющий директор 3PL-оператора NC Logistic Гарольд Власов. За два месяца страхование товаров в логопарках подорожало в несколько раз, а страховщики стали осторожнее с покрытием. Страхование здания остается решением собственника и переложить его в ставку не удастся: арендаторы ориентируются на рыночный уровень цен, говорит он.