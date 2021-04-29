Сергей Леонидов: С точки зрения сервиса это настоящая революция

Сергей Леонидов: С точки зрения сервиса это настоящая революцияГенеральный директор «Сравни.ру» о том, почему компания так стремится стать первым лицензированным кредитным маркетплейсом
Финансовый маркетплейс «Сравни.ру» стал одним из участников проекта финансового супермаркета ЦБ России. Период активных изменений в компании совпал с моментом, когда в октябре прошлого года компания Tinkoff Digital вышла из капитала «Сравни.ру», продав свою долю другим участникам – Goldman Sachs и Barings Vostok. Генеральный директор «Сравни.ру» Сергей Леонидов рассказал «Ведомостям», с чем теперь компания связывает свои планы и зачем ей для их воплощения лицензия кредитного маркетплейса.
После Тинькова
– Олег Тиньков был одним из первых инвесторов сервиса, и мы благодарны ему за огромный вклад в развитие «Сравни.ру». Да, в прошлом году его долю выкупили одни из крупнейших инвестиционных фондов в России. Я не готов подробно останавливаться на сложившейся сейчас структуре собственности в компании, скажу только, что на сегодня наш основной акционер – Baring Vostok, Goldman Sachs принадлежит меньшая доля.
А что касается содержательных изменений, то мы сейчас растем, возможно, даже активнее, чем раньше, – однозначно 2021 год уже стал для нас рекордным с точки зрения роста и развития компании и продуктов. В первую очередь речь идет, конечно, о создании собственной платформы на основе проекта финансового маркетплейса Банка России. Раньше это было невозможно из-за отсутствия соответствующего закона, и, по сути, мы оставались лишь витриной для сравнения продуктов. Сейчас мы превращаемся в полноценный маркетплейс, на котором можно будет приобрести финансовые продукты полностью онлайн – и не просто без похода в офис банка, но и без перехода на сторонние сайты банков.
– Мне сложно комментировать разговоры о том, что Тинькову в «Сравни.ру» было интересно только страхование. Да, наш проект с 2009 г. развивался со страхового направления, но уже с 2015 г. мы сравниваем практически все финансовые и страховые продукты – потребительские кредиты и ипотеку, вклады, кредитные и дебетовые карты. Ну и, конечно, все, что связано со страхованием: ОСАГО, каско, страхование путешествий, страхование имущества и т. д. То есть мы уже очень давно охватываем все страховые и финансовые направления. И я бы специально отметил, что мы всегда были абсолютно независимы как от группы «Тинькофф», так и от любых других банков. Все наши продукты всегда создавались под запрос клиента, и сравнение продуктов мы ведем независимо ни от каких банков и компаний.
– По результатам 2020 г. со страховых продуктов мы получили 30% выручки, остальные 70% – с финансовых продуктов.