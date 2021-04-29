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Сергей Леонидов: С точки зрения сервиса это настоящая революция

Генеральный директор «Сравни.ру» о том, почему компания так стремится стать первым лицензированным кредитным маркетплейсом
Елена Ведерина
Генеральный директор «Сравни.ру» Сергей Леонидов /Евгений Разумный / Ведомости

Финансовый маркетплейс «Сравни.ру» стал одним из участников проекта финансового супермаркета ЦБ России. Период активных изменений в компании совпал с моментом, когда в октябре прошлого года компания Tinkoff Digital вышла из капитала «Сравни.ру», продав свою долю другим участникам – Goldman Sachs и Barings Vostok. Генеральный директор «Сравни.ру» Сергей Леонидов рассказал «Ведомостям», с чем теперь компания связывает свои планы и зачем ей для их воплощения лицензия кредитного маркетплейса.

После Тинькова

– Полгода назад Олег Тиньков вышел из капитала «Сравни.ру», продав фондам Baring Vostok и Goldman Sachs свою долю, которой владел почти шесть лет. Что изменилось в компании после развода с Тиньковым?

– Олег Тиньков был одним из первых инвесторов сервиса, и мы благодарны ему за огромный вклад в развитие «Сравни.ру». Да, в прошлом году его долю выкупили одни из крупнейших инвестиционных фондов в России. Я не готов подробно останавливаться на сложившейся сейчас структуре собственности в компании, скажу только, что на сегодня наш основной акционер – Baring Vostok, Goldman Sachs принадлежит меньшая доля.

А что касается содержательных изменений, то мы сейчас растем, возможно, даже активнее, чем раньше, – однозначно 2021 год уже стал для нас рекордным с точки зрения роста и развития компании и продуктов. В первую очередь речь идет, конечно, о создании собственной платформы на основе проекта финансового маркетплейса Банка России. Раньше это было невозможно из-за отсутствия соответствующего закона, и, по сути, мы оставались лишь витриной для сравнения продуктов. Сейчас мы превращаемся в полноценный маркетплейс, на котором можно будет приобрести финансовые продукты полностью онлайн – и не просто без похода в офис банка, но и без перехода на сторонние сайты банков.

– Иными словами, сейчас продуктовая линейка еще активнее расширяется в сторону от страхования, которое, как считается, в первую очередь было интересно Тинькову?

– Мне сложно комментировать разговоры о том, что Тинькову в «Сравни.ру» было интересно только страхование. Да, наш проект с 2009 г. развивался со страхового направления, но уже с 2015 г. мы сравниваем практически все финансовые и страховые продукты – потребительские кредиты и ипотеку, вклады, кредитные и дебетовые карты. Ну и, конечно, все, что связано со страхованием: ОСАГО, каско, страхование путешествий, страхование имущества и т. д. То есть мы уже очень давно охватываем все страховые и финансовые направления. И я бы специально отметил, что мы всегда были абсолютно независимы как от группы «Тинькофф», так и от любых других банков. Все наши продукты всегда создавались под запрос клиента, и сравнение продуктов мы ведем независимо ни от каких банков и компаний.

– Можете все-таки уточнить, какую долю в выручке «Сравни.ру» сейчас занимает страховое направление?

– По результатам 2020 г. со страховых продуктов мы получили 30% выручки, остальные 70% – с финансовых продуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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