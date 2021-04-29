Сергей Леонидов: С точки зрения сервиса это настоящая революция

– Мне сложно комментировать разговоры о том, что Тинькову в «Сравни.ру» было интересно только страхование. Да, наш проект с 2009 г. развивался со страхового направления, но уже с 2015 г. мы сравниваем практически все финансовые и страховые продукты – потребительские кредиты и ипотеку, вклады, кредитные и дебетовые карты. Ну и, конечно, все, что связано со страхованием: ОСАГО, каско, страхование путешествий, страхование имущества и т. д. То есть мы уже очень давно охватываем все страховые и финансовые направления. И я бы специально отметил, что мы всегда были абсолютно независимы как от группы «Тинькофф», так и от любых других банков. Все наши продукты всегда создавались под запрос клиента, и сравнение продуктов мы ведем независимо ни от каких банков и компаний.