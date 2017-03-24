Brent торгуется на уровне $50,7 за баррель

К 9.10 мск пятницы майские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $50,7 за баррель, в четверг на торгах они подешевели на $0,08 (0,16%) до $50,56 за баррель, напоминает «Интерфакс». К утру майские фьючерсы на WTI торговались в Нью-Йорке у $47,89 за баррель, за предыдущий день они подешевели на $0,34 (0,71%) до $47,7 за баррель. С начала недели Brent подешевела на 2,3%, WTI - на 2,2%.

Участники рынка ждут встречи представителей ОПЕК и их партнеров в Кувейте, которая пройдет на выходных и на которой будут обсуждаться результаты достигнутого соглашения о сокращении добычи ради поддержки цен на нефть и возможность продлить эту договоренность. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отмечал, что соглашение может быть продлено, если общемировые запасы топлива не сократятся до среднего уровня за последние пять лет.

«Думаю, WTI будет торговаться на уровне $47-50 за баррель в ближайшие недели, - полагает аналитик IG Ltd. Эван Лукас. - Едва ли это изменится, если только ОПЕК не скажет, что да, мы готовы продлить это соглашение».