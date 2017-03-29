ВТБ в 2017 году уйдет из Франции

ВТБ в течение 2017 г. полностью уйдет из Франции. Европейский холдинг группы будет работать в Германии и Австрии. С таким заявлением выступил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

«Во Франции мы не хотим оставаться, не будем. Мы полностью в точке присутствия покинем Францию в течение 2017 г. Будем работать только в Германии и Австрии», - сказал он.

Ранее сообщалось, что переход европейских «дочек» ВТБ на единую лицензию завершится в I квартале 2018 г. Группа рассчитывает объединить европейские «дочки» ВТБ в Германии, Франции и Австрии под одной лицензией, банк ведет переговоры с Европейским центробанком и ждет скорого одобрения.