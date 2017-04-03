Работа четырех отделений "дочки" Сбербанка была приостановлена в Одессе из-за акции радикалов

Работа четырех отделений «дочки» Сбербанка в Одессе была временно приостановлена из-за акции радикалов, но сейчас обслуживание клиентов проводится в штатном режиме, сообщили агентству «Прайм» в пресс-службе банка.

«Во время проведения недружественных акций работа четырех отделений банка в Одессе была временно приостановлена в целях обеспечения безопасности клиентов и персонала. Пострадавших среди клиентов и сотрудников банка нет... На текущий момент все отделения банка работают без изменений, обслуживание клиентов проводится в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе.

По факту всех инцидентов банком поданы заявления в правоохранительные органы.

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («внучка» Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

Сбербанк 27 марта объявил о продаже 100% акций своей украинской «дочки» консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

Отделение Сбербанка от Украины
Сбербанк продал «дочку» на Украине консорциуму Гуцериева
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