Работа четырех отделений "дочки" Сбербанка была приостановлена в Одессе из-за акции радикалов

Работа четырех отделений «дочки» Сбербанка в Одессе была временно приостановлена из-за акции радикалов, но сейчас обслуживание клиентов проводится в штатном режиме, сообщили агентству «Прайм» в пресс-службе банка.

«Во время проведения недружественных акций работа четырех отделений банка в Одессе была временно приостановлена в целях обеспечения безопасности клиентов и персонала. Пострадавших среди клиентов и сотрудников банка нет... На текущий момент все отделения банка работают без изменений, обслуживание клиентов проводится в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе.

По факту всех инцидентов банком поданы заявления в правоохранительные органы.

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («внучка» Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

Сбербанк 27 марта объявил о продаже 100% акций своей украинской «дочки» консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева.