Нефть слабо дешевеет, Brent торгуется на уровне $56 за баррель

Цены на нефть во вторник слабо опускаются после роста по итогам пяти дней подряд из-за опасений относительно возможных перебоев с поставками из Ливии, а также общей неопределенности ситуации на Ближнем Востоке после ракетных ударов США по Сирии, отмечает MarketWatch.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $0,03 (0,05%) до $55,95 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI утром во вторник опустились на $0,08 (0,15%) до $53 за баррель.

«Нет сомнений в том, что нефть растет полностью на геополитических опасениях», – полагает экономист National Australia Bank Фин Зибелл.