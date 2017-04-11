Физлица увеличили покупку наличной валюты на 36% в феврале – ЦБ России

Объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках в феврале 2017 г. увеличился по сравнению с январем на 36% до $2,5 млрд, сообщается в обзоре валютного рынка, опубликованном на сайте Банка России.

В феврале было куплено $1,8 млрд, что на 26% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты – $0,7 млрд в долларовом эквиваленте, что на 67% больше, чем в январе. По сравнению с февралем 2016 г. объем покупки валюты увеличился на 57%, долларов США – на 59%, евро – на 54%.

Количество операций по покупке физлицами наличной иностранной валюты по сравнению с январем выросло на 32% и составило 1,7 млн сделок. Рост количества сделок по сравнению с февралем 2016 г. составил 54%.

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в феврале физлицами было снято $2,2 млрд, что на 9% больше, чем месяцем ранее.

Таким образом, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) в феврале 2017 г. по сравнению с январем увеличился на 22% и составил $4,7 млрд. Этот объем был меньше, чем в феврале 2015 г. (на 22%) и 2016 г. (на 6%).

Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с январем снизилось на 2% до 1,4 млн сделок. Средний размер сделки по продаже увеличился на 6% и составил $739.

Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту в феврале по сравнению с предыдущим месяцем вырос в 1,6 раза и составил $1,5 млрд. Чистый спрос на доллары США увеличился на 40% до $1,1 млрд, на европейскую валюту – в 3,3 раза до $0,4 млрд в эквиваленте.

ЦБ отмечает, что в феврале 2017 г. после сезонного снижения в январе отмечалось существенное повышение активности физических лиц на внутреннем валютном рынке. Чистый спрос на наличную иностранную валюту приблизился к среднемесячным объемам второго полугодия 2016 г.