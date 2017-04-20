ЦБ оценил дыру в Интехбанке в 14,8 млрд рублей

Банк России оценил отрицательный капитал татарстанского Интехбанка в 14,8 млрд руб. Это сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы регулятора.

12 апреля Арбитражный суд Республики Татарстан по заявлению ЦБ признал Интехбанк банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство сроком на один год. В начале марта зампред ЦБ Ольга Полякова говорила, что регулятор оценивает дыру в банке в 14 млрд руб.

В конце марта был уволен руководитель Нацбанка Татарстана Мидхат Шагиахметов. По словам источника «Ведомостей», близкого к ЦБ, его увольнение связано с крахом банков в регионе, прежде всего Татфондбанка. Про Татфондбанк ЦБ еще с мая 2016 г. понимал, что банк находится в тяжелейшем финансовом положении – капитал утрачен и потеря ликвидности может наступить в любой момент. Однако временную администрацию ЦБ ввел Татфондбанк и связанный с ним Интехбанк только в декабре. Лицензии оба банка лишились в марте.