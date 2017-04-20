Котировки Сбербанка выросли на новости о дивидендах

Котировки акций Сбербанка в четверг незначительно выросли на новости о дивидендах компании за 2016 г. На Московской бирже обыкновенные акции Сбербанка после объявления о дивидендах прибавили 0,5% до 154,55 руб., привилегированные – на 1,6% до 113,8 руб.

Сегодня наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам направить на дивиденды за 2016 г. 25% чистой прибыли по МСФО, или 27% чистой прибыли по РСБУ, сообщил президент банка Герман Греф. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2016 г. достигла 541,9 млрд руб. Таким образом, на выплаты может быть направлено около 135 млрд руб.