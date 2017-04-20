Сбербанк все еще имеет профицит ликвидности – Греф

Сбербанк все еще имеет профицит ликвидности, сообщил предправления банка Герман Греф.

Руководство Сбербанка на протяжении 2016 г. неоднократно заявляло о наличии в банке достаточного или даже избыточного количества ликвидности, в то время как в целом по банковской системе ЦБ прогнозировал возникновение профицита ликвидности в начале 2017 г.

«Я бы сказал, что у нас сегодня нет проблемы с недостатком ликвидности, есть сегодня проблема с избытком ликвидности», - говорил Греф в ноябре.