Mastercard представила карту с биометрией

Платежная система Mastercard представила банковские карты со встроенным сканером отпечатка пальца, сообщает BBC. Они были опробованы в ЮАР. Для подтверждения покупки владельцу карты нужно приложить палец к сенсору на ее поверхности. До сих пор карты, содержащие информацию об отпечатке пальца владельца, могли использоваться только вместе с отдельным сканером отпечатков у клиента.

Опрошенные ВВС эксперты считают это разумным нововведением, хотя предупреждают, что технология не защищает владельца карты от мошенничества на 100%. Специалист из берлинской Security Research Labs Карстен Ноль считает, что отпечаток пальца можно скопировать с поверхности, которой касался владелец карты, то есть эту биометрическую информацию можно украсть. После кражи отпечатка у владельца карты будет только девять возможностей заменить этот параметр, после этого менять его будет не на что. Впрочем, он считает отпечатки пальцев более надежным методом защиты карты, чем пинкод.