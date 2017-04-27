Суд отложил утверждение мирового соглашения между Альфа-банком и Гинером

Арбитражный суд Москвы отложил утверждение мирового соглашения между Альфа-банком и структурами, связанными с Евгением Гинером, — ООО «Элекс-полюс кар», ООО «Чудовский фарфор» и ООО «Старт-авиацентр». «Суд посчитал необходимым сверить текст мирового соглашения с утвержденным ранее в Арбитражном суде Московской области», — говорится в пресс-релизе банка.

Ранее Арбитражный суд Московской области утвердил мировое соглашение между Альфа-банком и ООО «Элекс-полюс кар» по делу об обращении взыскания на заложенное имущество по договору об ипотеке.

Стороны подтверждают намерение завершить процедуру утверждения мирового соглашения также и в Арбитражном суде Москвы и прекратить все текущие судебные делопроизводства, отмечается в сообщении.

Следующее заседание Арбитражного суда Москвы состоится 15 мая. Затем стороны намерены утвердить мировое соглашение в Мещанском суде Москвы, где рассматривался иск в отношении Евгения Гинера и Эдуарда Маргиева.