ЦБ аннулировал лицензию НПФ «Ресурс»

Банк России принял решение аннулировать лицензию негосударственного пенсионного фонда «Ресурс», сообщается на сайте регулятора. «Основанием для аннулирования лицензии послужило прекращение оперативного управления деятельностью негосударственного пенсионного фонда «Ресурс», — говорится в сообщении ЦБ. В связи с аннулированием лицензии в НПФ «Ресурс» назначена временная администрация.

В конце прошлого года Центробанк начал массовую проверку негосударственных пенсионных фондов, не прошедших акционирования и продолживших работу в форме некоммерческих организаций. ЦБ проверяет в фондах многие аспекты деятельности, включая бухгалтерские балансы, обороты по счетам, учредителей и прочее.