Наблюдательный совет ВТБ переизбрал Костина на должность предправления банка

Наблюдательный совет ВТБ переизбрал Андрея Костина на должность президента - председателя правления банка, свидетельствуют материалы ВТБ.

Согласно уставу ВТБ, предправления назначается по решению набсовета на срок до пяти лет. Полномочия Костина на посту главы банка продлены до 9 июня 2022 г. включительно.

Костин возглавляет ВТБ с июня 2002 г. В предыдущий раз его полномочия продлялись в 2012 г. на пять лет (до 9 июня 2017 г. включительно).

Набсовет банка также одобрил кандидатуру Дениса Бортникова на должность зампреда правления ВТБ после согласования Центробанком. Бортников будет курировать глобальную бизнес-линию «Средний бизнес».