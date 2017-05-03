Сенат утвердил Джея Клейтона новым председателем SEC

Сенат утвердил Джея Клейтона на пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), передает Reuters. Его кандидатура была выдвинута президентом США Дональдом Трампом. «За» проголосовал 61 сенатор, «против» - 37.

За назначение Клейтона, в частности, проголосовали некоторые умеренные демократы, пишет агентство. Официальное назначение может произойти уже в четверг.

«Я с нетерпением жду тесного сотрудничества со своими коллегами и преданными своему делу сотрудниками по службе в SEC, чтобы служить американской общественности и продвигать важную миссию Комиссии по ценным бумагам», - сказал Клейтон. Многие нынешние и бывшие сотрудники SEC оптимистично настроены в отношении Клейтона, пишет Reuters.

Клейтон - юрист, партнер Sullivan & Cromwell, представлял интересы Goldman Sachs и нескольких инвестфирм, в частности Och-Ziff Capital Management и Oaktree Capital Group.

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