ЦБ оценил ущерб от финансовых пирамид в 2016 году в 1,5 млрд рублей

Сумма ущерба от деятельности финансовых пирамид в 2016 г. снизилась до 1,5 млрд руб. с 5,5 млрд руб. годом ранее. Такие данные приведены в годовом отчете Банка России.

В прошлом году регулятор выявил более 180 организаций с признаками финансовых пирамид, в 2015 г. их число было более 200.

Чаще всего при этом одновременно с обнаружением финансовой пирамиды устанавливались признаки преступления (ст. 172.2 УК), и информация об этом направлялась в правоохранительные органы.

«При участии Банка России в 2016 г. были приняты федеральные законы, устанавливающие уголовную и административную ответственность за организацию финансовой пирамиды», - говорится в отчете.