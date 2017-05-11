ЦБ снизил официальный курс евро на 1,1 рубля, доллара – почти на рубль

Банк России снизил официальные курсы доллара и евро по отношению к рублю. На 12 мая курс доллара ЦБ установлен на уровне 57,1161 руб./$, что на 96,63 коп. ниже предыдущего значения (58,0824 руб.). Официальный курс европейской валюты понижен на 1,1039 руб. до 62,1595 руб./евро (предыдущее значение – 63,2634 руб./евро).

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 1,0283 руб. до 59,3856 руб. (против 60,4139 руб. днем ранее).

На Московской бирже, по данным на 13.51 мск, курс доллара составлял 57,0850 руб./$ (-35,00 коп.), курс европейской валюты – 62,0475 руб./евро (-43,25 коп.).

Цены на нефть растут. По данным на 14.05 мск, стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже составляла $51,03 за баррель (+1,587%), нефти WTI – $48,13 (+1,662%).