Brent торгуется у отметки $51 за баррель

К 13.58 мск четверга июльские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $50,98 за баррель, за час до этого цена этих контрактов достигала $51,04 за баррель, напоминает «Интерфакс». Выше отметки $51 за баррель котировки поднялись впервые с 3 мая.

Июньский фьючерсы на WTI в Нью-Йорке торговались к 14.00 мск у $48,08 за баррель.

В среду котировки нефти выросли максимальными темпами с 1 декабря прошлого года на данных минэнерго США о том, что запасы нефти в стране снизились по итогам прошлой недели на 5,2 млн баррелей. Сокращение стало рекордным с начала года и превзошло прогнозы аналитиков. При этом добыча нефти в США на прошлой неделе выросла на 21 000 баррелей в сутки (б/с) - до 9,314 млн б/с.

В четверг министр нефти Алжира Нуреддин Бутарфа и его коллега из Ирака Джаббар аль-Луайби заявили на совместной пресс-конференции в Багдаде, что все члены ОПЕК и их партнеры, не входящие в картель, поддерживают продление соглашения об ограничении добычи нефти еще на шесть месяцев, то есть до конца 2017 г. Это решение может быть окончательно принято на заседании ОПЕК 25 мая в Вене.

Аналитики Bank of America снизили прогноз цены нефти марки Brent на 2017 г. с $61 до $54 за баррель, на 2018 г. - с $65 до $56 за баррель. Они также отметили, что акции компаний «Лукойл», «Роснефть» и «Татнефть» остаются в списке наиболее привлекательных инвестиций среди российских нефтедобывающих компаний.