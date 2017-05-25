В ЦБ рассказали, когда в обращение поступят купюры в 200 и 2000 рублей

Первый зампред Центробанка России Георгий Лунтовский заявил о том, что новые купюры номиналом 200 и 2000 руб. массово поступят в обращение в октябре этого года.

«Мы где-то в июле будем окончательный дизайн утверждать. Будет одна из банкнот выполнена в улучшенном варианте. Мы планируем применить новые материалы, пропитку полимером, чтобы увеличить срок службы этой банкноты», — пояснил он.

Конкурс по выбору символов для банкнот проводился с июня по октябрь прошлого года. Всего россияне выбирали из 5000 символов (достопримечательности из 1113 российских городов). По результатам всероссийского голосования были выбраны символы Дальнего Востока и Севастополя.

На банкноте в 200 руб. будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на купюре в 2000 руб. — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.