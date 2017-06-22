Главным стратегом ВЭБа назначен Роман Репин из СУЭКа

Старшим управляющим директором, руководителем департамента стратегии и развития Внешэкономбанка назначен Роман Репин, сообщается на сайте ВЭБа. «Он сфокусируется на актуализации и внедрении новой стратегии и бизнес-модели деятельности ВЭБа», — говорится в сообщении.

Стратегия развития банка до 2021 г. была утверждена наблюдательным советом ВЭБа в декабре 2016 г. Она предусматривает приоритетное участие Внешэкономбанка в развитии отраслей догоняющего развития (промышленность высоких переделов, поддержка несырьевого экспорта, инфраструктура и т. д.) и опережающего развития (квантовые технологии, блокчейн, нейротехнологии и биотехнологии).

Роман Репин с 2013 по 2017 г. занимал руководящие должности в подразделениях стратегического развития компаний горнодобывающего и металлургического сектора: ГМК «Норильский никель» и Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК).