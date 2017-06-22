S&P считает низким качество банковского надзора в России

Рейтинговое агентство S&P оценило качество банковского надзора в России, а также работу Центробанка с проблемными банками.

«Мы считаем качество банковского надзора низким. Мы считаем, что работа регулирующего органа с проблемными банками не является последовательной и прозрачной. По нашему мнению, вмешательство Банка России в реструктуризацию ряда проблемных банков было недостаточно оперативным», - говорится в пресс-релизе S&P.

Как отмечает агентство, несмотря на отзывы лицензий и начало процесса санации ряда проблемных кредитных организаций, ЦБ удалось сохранить стабильность и доверие общества к банковскому сектору страны.

«Мы ожидаем, что в будущем господдержка будет доступна главным образом госбанкам и, возможно, нескольким крупным системно значимым частным банкам. Мы также полагаем, что госбанки сохранят прочные позиции на рынке, а конкуренция в банковском секторе будет усиливаться», - подчеркивает S&P.