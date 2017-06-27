ЦБ выявил признаки вывода активов из московского Росэнергобанка

Временная администрация, назначенная Центробанком России по управлению московским Росэнергобанком, обнаружила, что руководство и собственники банка совершали сделки, имеющие признаки вывода активов посредством приобретения прав требований к неустановленному лицу, а также путем совершения операций с недвижимым имуществом. Об этом говорится в материалах регулятора.

Помимо этого экс-руководство банка не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров, заключенных банком с заемщиками, на общую сумму порядка 9,8 млрд руб.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет.