Амнистированы фигуранты дела об обналичивании 2 млрд рублей в Мастер-банке

Замоскворецкий суд Москвы амнистировал 13 фигурантов дела об обналичивании более 11 млрд руб. со счетов в Мастер-банке, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Эмилия Хиль. В их числе бывший вице-президент банка Евгений Рогачев. Ранее они были признаны виновными в незаконной банковской деятельности. Хиль напомнила, что ранее фигуранты дела получили от двух до четырех лет лишения свободы условно со штрафами от 100 000 до 500 000 руб.

Суд освободил всех осужденных от наказаний и снял с них судимости на основании постановления Госдумы об амнистии в связи с 70-летием Победы.

Дело начальника управления корпоративного бизнеса Мастер-банка Евгения Рогачева, а также Эльдара Кунашева, Игоря Бабичева, Андрея Орлова, Рустама Карачаева, Тимура Арипшева, Галины Штанько, Мурата Урусова, Марины Воробьевой, Натальи Камышниковой, Ксении Евсеевой, Владимира Кузнецова и Максима Пудова было в сентябре 2016 г. направлено в Замоскворецкий суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, обвиняемые проводили банковские операции без регистрации, то есть обналичивали и инкассировали денежные средства.

Мастер-банк по итогам первого полугодия 2013 г. занимал 70-е место по размеру активов и 39-е место по объему средств на счетах физлиц в рэнкинге «Интерфакс-100». 20 ноября 2013 г. ЦБ лишил его лицензии и заявил, что это кредитное учреждение было вовлечено в проведение «крупномасштабных сомнительных операций».

Дело об обналичивании более 2 млрд руб. со счетов Мастер-банка было возбуждено еще до отзыва лицензии.