Путин подписал закон о досудебном разрешении споров в ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому комиссия по досудебному разрешению споров в ОСАГО по прямому возмещению убытков сможет рассматривать новые споры. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, при возникновении спора о возмещении он рассматривается комиссией, образованной профессиональным объединением страховщиков, в течение 20 рабочих дней со дня поступления заявления. В случае несогласия страховщика с решением комиссии спор будет рассматриваться арбитражным судом.

Дела по спорам, которые были возбуждены до вступления в силу закона, будут рассматриваться, как и прежде, арбитражными судами. Работа комиссии будет регулироваться положениями устава объединения.