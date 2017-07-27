Чистая прибыль Deutsche Bank выросла в 23 раза при снижении выручки

Крупнейший коммерческий банк Германии Deutsche Bank сообщил о годовом росте чистой прибыли во II квартале в 23 раза, с 20 млн евро до 466 млн евро при прогнозе на уровне 311 млн евро. Как сообщает «Интерфакс», при этом квартальная выручка банка снизилась на 10% и оказалось самой низкой за 3,5 г. Показатель составил 6,62 млрд евро при консенсус-прогнозе на уровне 7,1 млрд евро.

Нетто-выручка банка упала на 16%, в том числе от операций с облигациями - на 12%, с акциями - на 28%. В сфере банковского обслуживания физических лиц и private banking доходы снизились на 7%. Выручка от управления активами уменьшилась на 4%. Чистый приток клиентских активов во всех подразделениях составил 9 млрд евро.

На результаты Deutsche Bank отрицательно повлияла «сдержанная клиентская активность на многих рынках капитала», объяснил гендиректор кредитной организации Джон Крайан.

Чистый процентный доход банка в отчетный квартал снизился на 16% в годовом выражении и составил 3,11 млрд евро. Отчисления на потери по кредитам упали на 70% до 79 млн евро. Комиссионный доход уменьшился на 3% до 2,84 млрд евро.

Достаточность базового капитала (CET 1) составила на 30 июня 2017 г. 14,1% по сравнению с 11,8% на 31 марта, это следствие привлечения капитала в апреле.

Deutsche Bank проводит уже вторую масштабную реструктуризацию за два года, напоминает «Интерфакс». Он повторно объединяет инвестиционно-банковские и трейдинговые операции, а также сворачивает бизнес Postbank - розничного банка в Германии - и планирует его затем продать. За последний год Deutsche Bank сократил штат на 4700 человек - до 96 650 на конец июня.