Brent торгуется на уровне $51,39 за баррель

К 9.35 среды октябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $51,39 за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - на уровне $48,82. За торговую сессию вторника Brent подешевела на $0,94 (1,78%) до $51,78 за баррель, WTI - на $1,01 (2,01%) до $49,16 за баррель, напоминает «Интерфакс».

Reuters во вторник привел данные о росте добычи нефти в странах ОПЕК в июле до максимального уровня с начала текущего года. По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,8 млн баррелей. Оценки API не всегда совпадают с официальной статистикой, отмечает агентство. Отчет института усилил опасения, что нефтедобывающие страны по-прежнему далеки от цели восстановления баланса спроса и предложения на нефтяном рынке.

«Для WTI, стоимость которой находится около $50 за баррель, очень нужны хорошие новости, учитывая сохраняющийся потенциал увеличения поставок нефти на рынок», - отметил аналитик CMC Markets Рик Спунер.

Минэнерго США объявит данные об изменении запасов нефти в США за прошлую неделю позднее в среду. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти по итогам прошлой недели на 2,8 млн баррелей.