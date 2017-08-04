Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 1 августа

Курс доллара к рублю на торгах на Московской бирже снизился на 0,66% и составил 59,96 руб. Биржевой курс доллара опустился ниже 60 руб. впервые с 1 августа. Курс евро при этом снизился на 1,7% и составлял 70,44 руб., свидетельствуют данные торгов.

Евро и доллар дешевеют на фоне умеренного повышения котировок нефти. По состоянию на 18.05 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,46% до $52,25 за баррель.