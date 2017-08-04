«РИА Новости»: банк «Открытие» ведет переговоры о привлечении инвесторов

Банк «Открытие» ведёт переговоры о привлечении инвесторов в капитал, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к банку.

«Банк ведёт переговоры с рядом инвесторов, в том числе международных, о привлечении инвесторов, есть инвесторы, которые интересуются», — сказал источник.

Банк «Открытие» не комментирует данную информацию.

Ключевым акционером банка является «Открытие холдинг», который владеет 66,64% голосующих акций. Бенефициарами «Открытие холдинга» являются Вадим Беляев, группа «ИФД Капиталъ», банк ВТБ, группа ИСТ, а также Рубен Аганбегян и Александр Мамут.