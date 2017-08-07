Центробанк нашел признаки вывода активов из Интехбанка

По итогам проверки в Интехбанке были обнаружены признаки вывода активов, говорится в сообщении Банка России. Так, временная администрация установила, что Интехбанк выдавал кредиты заемщикам, имеющим сомнительную платежеспособность и не осуществляющим реальную хозяйственную деятельность, а также переуступал права требований по ссудной задолженности юридических лиц.

«Также временная администрация установила операции по замещению активов банка (ссудной и приравненной к ней задолженности юридических лиц, вложений в инвестиционные бумаги, дебиторской задолженности юридических лиц) требованиями к компаниям, не ведущим реальной деятельности, завышенным по стоимости недвижимым имуществом и прочими неликвидными активами», – говорится в сообщении регулятора.

Стоимость активов Интехбанка, по оценке временной администрации, не превышает 10,9 млрд руб., при этом обязательства перед кредиторами составляют 25,7 млрд руб.