ВЦИОМ: Россиян, делающих накопления в рублях, становится больше

Более половины россиян – 63% – выбирают рубль в качестве основной валюты для накопления сбережений, следует из данных всероссийского телефонного опроса ВЦИОМа, проведенного 27–29 июля среди 1800 человек. В июле 2015 г. российскую валюту для накопления сбережений выбирали 53% опрошенных.

Доллар и евро выбрали 5 и 3% респондентов (7 и 5% в июле 2015 г.), в иные валюты свои накопления переводит 1% опрошенных. Треть участников опроса (33%) сообщили, что у них нет сбережений.

Условия для накопления сбережений сегодня более благоприятные, чем были год-два назад, отмечает ВЦИОМ: в июле 2015 г. 41% опрошенных говорили о том, что у них нет сбережений, а в июле этого года – 33%.

По данным опроса, за изменением курса американской валюты регулярно следит 19% опрошенных, 42% следят время от времени (13 и 32% соответственно было в июле 2015 г.). Не следят за курсом валют 39% россиян (47% было в 2015 г.).