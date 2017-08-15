Райффайзенбанк: банковская система формально вернулась к дефициту ликвидности

Российский банковский сектор по формальным признакам вернулся в состояние структурного дефицита ликвидности, пишут в обзоре аналитики Райффайзенбанка.

«По причине оттока средств корпоративных клиентов из некоторых крупных банков по формальному признаку (депозиты банков в ЦБ минус их долг перед регулятором) вся система вновь вернулась в состояние структурного дефицита ликвидности», - пишут они.

На 15 августа на счетах в ЦБ находились средства банков на 982 млрд руб., указывают они. При этом банки заняли у ЦБ по сделкам репо по фиксированной ставке 675 млрд руб., еще 324 млрд руб. составляет их задолженность по безотзывным кредитным линиям. Таким образом, дефицит ликвидности составляет 17 млрд руб.

14 августа российские банки заняли у ЦБ рекордные с декабря 675 млрд руб. Из данных ЦБ следует, что объем привлеченных средств начал увеличиваться 10 июля - в тот день банки заняли 126 млрд руб. против 72 млрд руб. днем ранее. С тех пор объем привлеченных средств постепенно увеличивался.