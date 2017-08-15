Суд рассмотрит по существу иск «Югры» к ЦБ 19 сентября

Арбитражный суд Москвы назначил на 19 сентября рассмотрение по существу иска банка «Югра» о признании недействительными решений ЦБ о введении в банк временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Ранее судья на предварительном заседании во вторник отклонил ходатайства «Югры» о привлечении в качестве третьей стороны Генпрокуратуры и об истребовании у ЦБ и Агентства по страхованию вкладов дополнительных доказательств о необходимости введения временной администрации в банк.