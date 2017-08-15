Суд назначил дату начала рассмотрения иска ЦБ о банкротстве «Югры»

Арбитражный суд Москвы 27 октября рассмотрит заявление Банка России о признании банка «Югра» банкротом, сообщает «Интерфакс». Регулятор подал этот иск 7 августа.

Банк России отозвал лицензию «Югры» с 28 июля. С 10 июля регулятор ввел в банк временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а также мораторий на удовлетворение требований кредиторов (что по закону является страховым случаем). Сумма выплат вкладчикам оценивалась в 170 млрд руб. Совладелец банка Алексей Хотин предлагал ЦБ план спасения «Югры», однако регулятор счел его нереалистичным и отозвал у банка лицензию.

15 августа в суде начнется рассмотрение иска акционеров и бывшего руководства банка, которые оспорили решение о назначении временной администрации и введении моратория на удовлетворение требований кредиторов. сообщается на сайте суда.