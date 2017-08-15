Банки России за семь месяцев заработали 927 млрд рублей прибыли

Российские банки в январе-июле заработали 927 млрд руб. прибыли, практически достигнув финансового результата за весь прошлый год (930 млрд руб.), говорится в сообщении ЦБ России.

В сравнении с результатом за тот же период 2016 г. прибыль банковского сектора выросла в два раза.

В июле прибыль кредитных организаций составила 157 млрд руб.

В апреле представители ЦБ прогнозировали, что прибыль российских банков по итогам 2017 г. может превысить 1 трлн руб.