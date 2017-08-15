АСВ выплатило вкладчикам банка «Югра» 90% страхового возмещения

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) по состоянию на 14 августа выплатило вкладчикам банка «Югра» почти 90% от всей суммы страхового возмещения, сообщили в пресс-службе АСВ.

Страховку на сумму 156,1 млрд руб. получили 188 300 вкладчиков банка.

По законодательству при страховом случае, связанном с отзывом лицензии, вкладчик вправе обратиться в АСВ с требованием о выплате возмещения до дня завершения процедуры ликвидации (банкротства) банка.