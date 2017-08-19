Bloomberg: ЦБ утвердил кредитную линию для банка «Открытие»

Центробанк утвердил кредитную линию для банка «Открытие», сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, такое решение принято для поддержания ликвидности кредитной организации.

Информацию подтвердил источник РБК, знакомый с ходом обсуждения этого вопроса. В ЦБ на запрос издания не ответили, представитель банка «Открытие» от комментариев отказался.

В июле из «ФК Открытие» утекли 621 млрд руб. Компании за месяц забрали из банка 322,7 млрд руб., большая часть оттока пришлась на государственные структуры. Население за месяц забрало из «ФК Открытие» 35,8 млрд руб. За неделю котировки банка упали на 8%.